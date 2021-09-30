Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 октября

17:48, 30 сентября 2021, ПАИ

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оперштаба 30 сентября.

Помимо перевода школ, колледжей и учреждений допобразований в ряде муниципалитетов на дистанционку, отмены массовых мероприятий и обязанности предоставлять ПЦР-тесты при заселении в гостиницы, также предлагается внести в указ губернатора еще несколько изменений. С 4 по 10 октября будет приостановлена работа детских игровых комнат на территории Псковской области. На период дистанционного обучения требуется приостановить действие проездных билетов для школьников и студентов. Вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет.

В кинотеатрах сокращается количество зрителей до 50%. С 11 октября в театрах, концертных залах смогут присутствовать до 50% зрителей от общего количества посадочных мест.

Остальные действующие ограничения остаются в силе.