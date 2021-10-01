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Общество

Псковским работодателям рекомендуют отправить в отпуск пожилых сотрудников

Работодателям в Псковской области рекомендовано дать отпуск или возможность работать дистанционно своим пожилым сотрудникам. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что для неработающих пенсионеров старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. «Жаль, вводить такое ограничение на фоне Дня пожилого человека, но сейчас принципиально важно сохранить жизнь и здоровье старшего поколения. Более 60 тысяч пожилых людей не вакцинированы, а значит остаются в зоне риска», - сообщил глава региона.

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