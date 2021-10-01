Михаил Ведерников назвал условие снятия ограничений в Псковской области

06:57, 01 октября 2021, ПАИ

Если комплекс ограничений сработает, принятые в Псковской области запреты могут отменить. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что на следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты. Проездные школьников в ряде населённых пунктов с высокой заболеваемостью будут заморожены на неделю.

«Я рассчитываю, что наш комплекс мер сработает, и нам не придётся сохранять этот запрет и дальше. Но это во многом зависит от каждого жителя региона», - подчеркнул Михаил Ведерников.