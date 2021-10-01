Вирусолог назвал количество переболевших COVID-19 детей в России

08:01, 01 октября 2021, ПАИ

Коронавирусом уже переболели около 20-45% детей в зависимости от региона России, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

В сентябре многие субъекты заявили о росте числа заболевших коронавирусом. Это связано с началом учебного года в школах, университетах и колледжах.

«С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, — детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20-45% от общего числа», - отметил Волчков.

При этом самым распространенным штаммом в стране остается «Дельта». Этот штамм, по словам вирусолога, крайне контагиозен и «эффективно убивает».

Этот штамм понизил средний возраст тяжелого течения болезни с 65 до 45 лет. «Дельта» быстро распространяется не только в популяции, но и в организме человека, что приводит к более серьезным поражениям внутренних органов.

Напомним, в Псковской области также растет доля заболевших коронавирусом школьников. С 4 октября в школах некоторых муниципалитетов региона введут дистанционное обучение.