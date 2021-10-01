62 человека госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу 30 сентября

10:38, 01 октября 2021, ПАИ

62 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу за 30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной инфекционной больнице.

В частности, в Великих Луках в больницу бригадой скорой помощи была доставлена 81-летняя женщина в среднетяжелом состоянии. Пациентка болела на протяжении пяти дней, но за медпомощью не обращалась. Компьютерная томография грудной клетки показала 50-процентное поражение легочной ткани. Сатурация 87%. При этом мазок на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, ограничения по коронавирусу в регионе продлили до 31 октября. В связи с увеличением роста заболеваемости среди детей с 4 октября в школах некоторых муниципалитетов введут дистанционку.