Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября

07:00, 04 октября 2021, ПАИ

Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных, отмечается ежегодно 4 октября, пишет calend.ru. Праздник был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который прошел в 1931 году во Флоренции (Италия).

День призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Дата выбрана по той причине, что 4 октября отмечается память католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных.

Общества защиты животных ежегодно организуют разнообразные массовые мероприятия и акции к этому дню. В России праздник отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты - ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации. В неё занесены более 400 видов животных. Также разрабатываются и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде.

Причем речь не только о диких, но и о домашних животных, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше. Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут питомцы.