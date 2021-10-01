Елена Припутенко: Дистанционка поможет сдержать рост COVID-19 в Псковской области
Заместитель руководителя Управления федеральной службы Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о необходимости введения дистанционного обучения в сфере образования для сдерживания роста новых случаев COVID-19.
«Системе образования не привыкать к этому, такой метод обучения уже был пройден в прошлом году неплохо, - рассказала Елена Припутенко. – Мы делаем это не просто так, есть предпосылки и об этом было четко доложено во время заседания оперштаба».
По словам спикера, наблюдается рост числа случаев коронавируса среди детей.
«Такой формат будет введен на неделю, а в дальнейшем в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры, - добавила Припутенко. – Роспотребнадзор в каждодневном и круглосуточном режиме наблюдает за ситуацией».
Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растет доля заболевших коронавирусом школьников.
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