Елена Припутенко: Дистанционка поможет сдержать рост COVID-19 в Псковской области

16:59, 01 октября 2021, ПАИ

Заместитель руководителя Управления федеральной службы Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о необходимости введения дистанционного обучения в сфере образования для сдерживания роста новых случаев COVID-19.

«Системе образования не привыкать к этому, такой метод обучения уже был пройден в прошлом году неплохо, - рассказала Елена Припутенко. – Мы делаем это не просто так, есть предпосылки и об этом было четко доложено во время заседания оперштаба».

По словам спикера, наблюдается рост числа случаев коронавируса среди детей.

«Такой формат будет введен на неделю, а в дальнейшем в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры, - добавила Припутенко. – Роспотребнадзор в каждодневном и круглосуточном режиме наблюдает за ситуацией».

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растет доля заболевших коронавирусом школьников.