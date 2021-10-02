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Общество

Задержаны устроившие дебош в псковском Финском парке

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Устроившие дебош в Финском парке обнаружены правоохранительными органами. Об этом сегодня на своей странице в Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Хулиганы, перевернувшие скамейки и теннисный стол, разбившие урны, сломавшие детские качели в ночь на 24 сентября, задержаны полицией.

«Справедливость есть! Найдены хулиганы, которые на прошлой неделе устроили дебош в Финском парке. Полиция изучила все данные и оперативно задержала вандалов. Благодарю правоохранительные органы за отличную работу!» — рассказал Михаил Ведерников и отметил, что подробности появятся позже.

Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах происшествия.

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