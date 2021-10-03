Шесть жителей Псковской области умерли от коронавируса за сутки

16:52, 03 октября 2021, ПАИ

Ещё шесть человек не смогли излечиться от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего, по данным статистики, опубликованной сегодня, 3 октября, за время пандемии в регионе скончались от последствий коронавируса 792 человека.

Подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Псковской области - 50 тысяч 979.

Ранее ПАИ сообщало о числе новых зафиксированных случаев COVID-19 и о ходе прививочной кампании в регионе.

