Шесть жителей Псковской области умерли от коронавируса за сутки
Ещё шесть человек не смогли излечиться от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего, по данным статистики, опубликованной сегодня, 3 октября, за время пандемии в регионе скончались от последствий коронавируса 792 человека.
Подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Псковской области - 50 тысяч 979.
Ранее ПАИ сообщало о числе новых зафиксированных случаев COVID-19 и о ходе прививочной кампании в регионе.
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