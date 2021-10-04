На момент сообщения о минировании в псковской школе были только педагоги

10:28, 04 октября 2021, ПАИ

На момент сообщения о минировании лицея №15 в образовательном учреждении находились только педагоги. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В лицее находились только педагоги, которые готовы были приступить к обучению с помощью дистанционных технологий с 09:00, - рассказала Анна Кузыченко. – Из-за произошедшего обучение было отложено, педагоги были эвакуированы в близлежащий сквер».

Детей в момент сообщения в школе не было, дежурные группы открыты в филиале на улице Пушкина.

Напомним, что такие же сообщения поступили в школы №13 и №24. «Там работали дежурные классы, всех детей эвакуировали», - отметила Кузыченко.

Анна Кузыченко добавила, что во всех школах проводятся все необходимые процедуры по выявлению или опровержению информации, полученной в сообщении о минировании.

«После завершения процедур все педагоги вернутся на рабочие места и начнут процесс обучения с помощью дистанционных технологий», - отметила Кузыченко.