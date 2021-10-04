Губернатор осмотрел отремонтированную станцию Сущево в Бежаницком районе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел железнодорожную станцию Сущево в рамках рабочего визита в Бежаницкий район, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Губернатор осмотрел здание станции железнодорожного вокзала и особое внимание уделил скверу перед входом. Эта территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фоторепортаж отремонтированной железнодорожной станции Сущево смотрите здесь.
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