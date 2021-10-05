Псковский астроном-любитель: Замечательно, что Юлия Пересильд добилась своей цели

11:13, 05 октября 2021, ПАИ

«То, что человек добился своего и полетел в космос это, конечно же, замечательно. Не каждый так может. Тех, кто добивается своей цели, очень мало», - так псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал предстоящий полёт Юлии Пересильд на орбиту Земли.

Ранее свои пожелания актрисе озвучил актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. О том, как псковичка готовилась к полету, читайте здесь.