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Общество

Андрей Царев: Мы гордимся тем, что псковичка полетит в космос

Успешного и благополучного полета актрисе Юлии Пересильд  пожелал директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

«Хочу пожелать, чтобы реализовались те творческие планы, которые есть у Юлии Пересильд, - отметил Андрей Царев. – Безусловно, желаю хорошего, благополучного полета и возвращения на Землю».

Андрей Царев подчеркнул, что актриса занимается не только творческой деятельностью в кинематографе, но и ведет активную общественную работу.

«Фонд «Галчонок», в котором она принимает участие, помогает многим детям с ограниченными возможностями здоровья, - добавил собеседник агентства. – Это лишний раз доказывает, что она не просто талантливая актриса, но и активная общественница, которая помогает нуждающимся детям».

Ранее свои пожелания актрисе высказал актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Напомним, 5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. О том, как псковичка готовилась к полету, читайте здесь.

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