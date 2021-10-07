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Дмитрий Месхиев о Юлии Пересильд: Я горд, что я ее современник

Российский кинорежиссер Дмитрий Месхиев выразил поддержку актрисе Юлии Пересильд, которая отправилась с первым киноэкипажем на орбиту 5 октября в 12 часов дня.

«Юля очень сильный, целеустремленный и очень талантливый человек. И я верю, я уверен, что все у нее получится. Она не из тех людей, кто останавливается на полпути, и пожелать я ей могу только одного - удачи. Я горд, что я ее современник» - поделился кинорежиссер.

Отметим, что уроженка Пскова и актриса Юлия Пересильд сотрудничает с псковским театром. 2 февраля она  ставила в Псковском драматическом театре имени Пушкина в рамках программы XXV Пушкинского театрального фестиваля постановку «Каштанка».

Все новости о полете в космос первой в мире женщины-актрисы Юлии Пересильд читайте в сюжете.
 

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