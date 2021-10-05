Корабль с Юлией Пересильд на борту состыковался с МКС

15:31, 05 октября 2021, ПАИ

Корабль с киноэкипажем состыковался с МКС, сообщают федеральные СМИ.

Ранее ракета-носитель перешла на ручное направление, так как не смогла состыковаться со станицей в автоматическом режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлии Пересильд и режиссер Клим Шипенко, стартовала с космодрома Байконур в 11:55 5 октября. Стыковка со станцией должна была состояться через три часа с небольшим после старта. В 15:12 «киноэкипаж» должен был причалить к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17:05.

Ранее командир экипажа доложил на Землю, что самочувствие отправившихся к МКС хорошее.

В ходе экспедиции россияне первыми в мире проведут съёмки игрового кино в космосе.

Все новости о полете в космос первой в мире женщины-актрисы Юлии Пересильд читайте в сюжете.