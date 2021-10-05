Cтартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

17:19, 05 октября 2021, ПАИ

В России стартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс». Он пройдет с 4 по 17 октября в очно-дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

За право участвовать в финале VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – будут бороться более 2500 участников из 85 субъектов Российской Федерации в 75 компетенциях. Самые массовые из них «швея», «обработка текста», «столярное дело», «портной» и «адаптивная физическая культура». Конкурсантам предстоит выполнять задания на своих рабочих местах под руководством экспертов.

В рамках предстоящего чемпионата запланированы большая профориентационная, выставочная и деловая программы, проведение Форума международных экспертов. Ожидается, что участниками форума выступят представители секретариата Международной федерации Абилимпикс.

По результатам отборочного этапа в финал пройдут по 5 человек в каждой из 75 компетенций в трех категориях: школьники, студенты, специалисты. Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится с 16 по 18 ноября в Москве в павильонах ВДНХ.

Открыта регистрация волонтеров, которые будут помогать организовывать работу на соревнованиях. Желание участвовать выразили более 400 добровольцев. Прием заявок продолжается. Отправить анкету можно, пройдя по ссылке.

В сентябре в Псковской области прошел региональный чемпионат «Абилимпикс». В нём принимали участие более 100 конкурсантов. Соревнования проходили по 15 компетенциям.