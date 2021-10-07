Почти 44 тысячи псковичей вылечились от коронавируса

08:00, 07 октября 2021, ПАИ

В Псковской области выздоровели от коронавируса 43 949 человек, из них 117 — за минувшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтверждено 51 787 случаев коронавируса, в том числе 209 — за прошедшие сутки. Болезнь унесла жизни 805 пациентов псковских медучреждений.

За весь период в регионе проведено 554 023 исследования на коронавирус.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уровень заболеваемости в Псковской области по-прежнему высокий. Губернатор призвал беречь себя и соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе выявлен новый очаг коронавируса.