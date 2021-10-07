Две сцены отсняли на МКС для фильма «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд

15:14, 07 октября 2021, ПАИ

На Международной космической станции отсняли уже две сцены для художественного фильма «Вызов», главную роль в котором играет уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на режиссера картины Клима Шипенко, который вышел на связь с Землей.

По словам Шипенко, съемки ленты идут по графику. «Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану. Мы сняли несколько сцен, две конкретно», - сказал постановщик.

5 октября с Байконура на Международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. В состав основного экипажа вошли съемочная группа космической драмы «Вызов» - Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля. Все новости о полете псковички Юлии Пересильд в космос можно посмотреть в сюжете.