Елена Карзанова: QR-коды повысят ответственность жителей Псковской области за свое здоровье

17:27, 07 октября 2021, ПАИ

QR-коды повысят ответственность жителей Псковской области за свое здоровье. Такое мнение высказала врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя информацию о том, что в Псковской области могут рассмотреть возможность введения QR-кодов.

«Я считаю, что это правильно. Я буду более уверенно и защищенно себя чувствовать на концертах и других мероприятиях среди людей, у которых тоже есть QR-код. Таким методом можно дисциплинировать жителей Псковской области, заставить думать о себе и окружающих», - сказала Елена Карзанова.

По ее словам, наличие QR-кода — это правильно, и опыт соседних регионов говорит о том, что людям «хочется общаться, их нельзя просто загнать за экраны».

«Эта мера повысит ответственность людей за свое здоровье и здоровье окружающих», - заключила псковский инфекционист.

Ранее Елена Карзанова высказалась насчет решения о необходимости введения дистанционного обучения для снижения заболеваемости COVID-19 среди детей.

30 сентября прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября.