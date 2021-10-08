В европейской части России усиливается похолодание

10:51, 08 октября 2021, ПАИ

В европейской части России усиливается похолодание, сообщает центр «Фобос».

Заморозки минувшей ночью фиксировались во многих регионах, их причиной стал антициклон, который управляет погодой на Русской равнине. Накануне он окончательно разогнал облака над регионом, поэтому усилилось ночное выхолаживание.

По данным специалистов, в ближайшие дни морозы продолжат крепчать. На погоду будет оказывать влияние активный циклон, который смещается с запада на восток по Северному Ледовитому океану. При этом отмечается, что похолодание будет довольно кратковременным.

Ночью 8 октября в Псковской области ожидается до 0...+5 градусов. Какая зима ждет жителей Псковской области, читайте здесь.