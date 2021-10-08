В Псковской области проводят уроки письма для школьников

12:15, 08 октября 2021, ПАИ

Уроки письма для школьников проводят в Псковской области. Об этом рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 8 октября.

«Мы проводим уроки письма для школьников, - отметила Дарья Цилина. – У нас запланированы мероприятия в Великих Луках, там хорошая экспозиция «Почты России». Международная неделя письма проводится в регионе с 4 по 10 октября.

По словам спикера, 9 октября празднуется Всемирный день почты. «Все почты отмечают этот главный праздник. Российский праздник отмечается с 1994 года. День российской почты больше для сотрудников, международный - больше для общества, для поддержания письменности, переписки», - считает Цилина.

Напомним, специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений открылся 6 октября на улице Герцена, 16 в Пскове. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте и узнали детали работы.