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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 1 ноября

В Псковской области по 31 октября будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий для детей и взрослых, кроме указанных ранее культурных, проводимых без участия зрителей и спортивных, включенных в календарный план. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова на заседании оперштаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Религиозные массовые мероприятия по-прежнему рекомендовано не проводить. Кроме того, с 1 ноября гражданам, достигшим 18 лет, без предъявления ими справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев нельзя будет посещать объекты общепита, в том числе фуд-корты, бассейны, аквапарк, фитнес-клубы, фитнес-центры и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе, кинотеатры, театры, музеи, картинные и художественные галереи, библиотеки, выставочные залы и иные объекты культуры, объекты и организации досуга и развлечений, а также концерты, культурно-просветительские мероприятия, театрально-зрелищные спортивные и иные массовые мероприятия. Указанные требования не распространяются на посещение таких объектов их работниками.

Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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