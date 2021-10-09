Названы районы-лидеры в Псковской области по количеству случаев COVID-19

13:24, 09 октября 2021, ПАИ

В Псковской области названы районы-лидеры по количеству заражений коронавирусом. Такие данные приводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем в Instagram-аккаунте.

Среди районов Псковской области в лидерах по заражению находится Псковский район, где за сутки COVID-19 заболели 19 человек. Общее количество заболевших там достигло 4289. Вторую строчку по количеству заражений занимает Опочецкий район, где за сутки заболели 15 человек (1464 случая с начала пандемии) и Великолукский район, где заразились 13 человек (1315 случаев).

В Пскове за минувшие сутки выявили 59 случаев заражения коронавирусом (всего 17 830), в Великих Луках – 33 (всего 8506).

Всего в регионе коронавирусом заболел 52 230 человек, выздоровело 44 599, умерло 816.

Напомним, 8 октября в регионе скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.