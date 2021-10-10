Почётный гражданин Пскова Анатолий Мультах отмечает 70-летие

18:48, 10 октября 2021, ПАИ

70-летие со дня рождения празднует сегодня, 10 октября, почётный гражданин Пскова, руководитель центра «Патриот» Анатолий Мультах.

Анатолий Мультах родился 10 октября 1951 года в Новосибирске. В 1969 году окончил школу в Новосибирске. С 1969 по 1973 год учился в Новосибирском Высшем военно-политическом общевойсковом училище на десантном факультете. В 1986 - 1990 годах учился в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. По окончании получил высшее военное образование и квалификацию преподавателя истории.

В 1973 - 1975 годах работал замполитом 5-й роты войсковой части № 32515 104-го парашютно-десантного полка в Пскове. В 1975 году избран секретарём комсомольской организации полка. В 1976 - 1979 годах работал помощником начальника политотдела войсковой части № 07264 по комсомольской работе в 76-й воздушно-десантной дивизии. Был избран членом бюро горкома комсомола, затем членом бюро обкома комсомола.

В 1979 - 1985 годах – заместитель командира по политической части войсковой части № 74248 «отдельный самоходный артиллерийский дивизион» 76-й ВДД. Во время службы в этой части был награждён медалью «За боевые заслуги».

В 1985 году был назначен заместителем начальника политотдела войсковой части № 64044. В этой части прослужил до 2004 года. В 2004 году уволился в запас в должности заместителя командира части по воспитательной работе и воинском звании «полковник».

В 2004 году был назначен директором нового муниципального учреждения – Центра внешкольной работы «Патриот» (ныне Военно-патриотический центр «Патриот»).

12 июля 2019 года на 27-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва было принято решение о присвоении Анатолию Мультаху звания «Почётный гражданин Пскова».

Анатолий Мультах также являлся членом Общественной палаты Псковской области третьего состава и председателем Общественной палаты региона четвертого состава.