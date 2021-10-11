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Культура

С 11 октября посетить театр драмы псковичи смогут только при наличии QR-кода

С 11 октября Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина продолжит работу согласно октябрьской афише. Однако попасть на спектакли можно будет только при наличии у совершеннолетнего зрителя документа о вакцинации или документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Помимо этого, театр продолжит работу с 50-процентной рассадкой зрителей. На контроле зрителю будет необходимо предъявить документ о вакцинации (это может быть как QR-код, который высылается на «Госуслуги», так и сертификат о вакцинации) или документ о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню спектакля.

Зрители с медотводом посетить театр не смогут. При этом псковичи, которые не смогут посетить спектакль из-за отсутствия указанных документов, могут вернуть полную стоимость билетов, сдав их по месту покупки. Если билеты приобретались онлайн, необходимо написать в техподдержку билетного оператора на электронную почту support@orbilet.ru заявление на возврат в свободной форме. В заявлении необходимо указать следующие данные: название мероприятия, место проведения, причина возврата, код покупки, фамилия, имя и номер телефона, на которые была оформлена покупка. Кроме того, вопросы можно задать по телефону: 8-800-600-47-44.

Ранее сообщалось, что Псковский театр драмы внес изменения в репертуар. Губернатор Михаил Ведерников разъяснил псковичам правила использования QR-кодов.

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