Развитие патриотической работы в Псковской области обсудил Михаил Ведерников с Анатолием Мультахом

16:06, 12 октября 2021, ПАИ

12 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с директором псковского военно-патриотического центра «Патриот» Анатолием Мультахом, чтобы обсудить вопросы развития патриотической работы, перспективные направления деятельности организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил Анатолия Мультаха с 70-летием. Губернатор поблагодарил его за активную общественную работу, за усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. Затем за большой личный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи Михаил Ведерников вручил руководителю подростковой организации почетную грамоту губернатора Псковской области.

Военно-патриотический центр «Патриот» создан в 2004 году. В учреждении проводится обучение, воспитание детей и молодежи по дополнительным общеобразовательным программам. Одним из ключевых направлений деятельности центра является патриотическое воспитание подростков через образовательную и досуговую деятельность, во взаимодействии с образовательными учреждениями и воинскими частями, ветеранскими организациями, военно-патриотическими союзами и обществами. В 2017 году на базе учреждения создано первое в регионе отделение Юнармии. В настоящее время в 17 патриотических клубах центра обучается 1080 человек.