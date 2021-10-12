Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поблагодарил Вячеслава Володина, который вновь был избран председателем Госдумы России, за внимание к Псковской области.
«Профессионализм, принципиальность и огромный опыт председателя Госдумы – это залог взвешенных решений при рассмотрении самых сложных государственных вопросов», - отметил глава региона и поблагодарил за внимание, помощь и поддержку в решении важных для региона вопросов.
Михаил Ведерников пожелал Володину успехов в непростой работе и решении всех поставленных задач.
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