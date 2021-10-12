Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к Псковской области

17:07, 12 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поблагодарил Вячеслава Володина, который вновь был избран председателем Госдумы России, за внимание к Псковской области.

«Профессионализм, принципиальность и огромный опыт председателя Госдумы – это залог взвешенных решений при рассмотрении самых сложных государственных вопросов», - отметил глава региона и поблагодарил за внимание, помощь и поддержку в решении важных для региона вопросов.

Михаил Ведерников пожелал Володину успехов в непростой работе и решении всех поставленных задач.