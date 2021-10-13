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Общество

Губернатор: Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области нужно увеличить в 3 раза

Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области нужно увеличить в три раза, иначе справиться с заболеванием без ограничений будет невозможно. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В данный момент первым компонентом вакцины привились 189 356 жителей региона, вторым — 180 128. За сутки прирост составил 863 и 508 соответственно. Ревакцинацию прошли 6248 человек, из них 173 — за минувшие сутки.

Напомним, в Псковской области зарегистрирован новый очаг коронавируса.

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