87 школьных классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса

16:18, 13 октября 2021, ПАИ

В Псковской области из-за COVID-19 закрыто 87 классов в 44 школах и 42 группы в 36 детских садах, пишет Telegram-канал региона.

Из-за ОРВИ закрыто семь школьных классов и 11 групп в детских садах.

«Ранее закрытые на карантин школы в Печорском и Куньинском районах вышли с карантина еще неделю назад, - отметили в комитете по образованию Псковской области. – На сегодняшний день в регионе нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада».

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыли две школы в Псковской области. Всего в России на карантин из-за коронавируса закрыли 605 школ и 117 детсадов.