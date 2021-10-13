87 школьных классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса
В Псковской области из-за COVID-19 закрыто 87 классов в 44 школах и 42 группы в 36 детских садах, пишет Telegram-канал региона.
Из-за ОРВИ закрыто семь школьных классов и 11 групп в детских садах.
«Ранее закрытые на карантин школы в Печорском и Куньинском районах вышли с карантина еще неделю назад, - отметили в комитете по образованию Псковской области. – На сегодняшний день в регионе нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада».
В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыли две школы в Псковской области. Всего в России на карантин из-за коронавируса закрыли 605 школ и 117 детсадов.
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