Капитаны талабских катеров повысят квалификацию перед новым сезоном

17:55, 13 октября 2021, ПАИ

Перед работой на новых катерах для поездок на Талабские острова капитаны пройдут курсы повышения квалификации. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор МУП «Колхоз имени «Залита» Владимир Балясов.

По словам Владимира Балясова, у катеров изменена рулевая система – она более совершенна. Все остальное обращено на безопасность пассажиров и судоходства. Катера оснащены новыми системами.

«Надо провести работу с капитанами, которые повысят квалификацию, и расширить штат, потому что с увеличением катеров должен быть увеличен штат», - отметил Балясов.

Зимовать катера останутся на охраняемом причале. В осенне-зимний период будут подготовлены все необходимые документы, а весной 2022 года новые катера начнут навигацию.

Новые катера рассчитаны на 30 пассажиров и двоих человек экипажа.

«График движения еще не прорабатывали, все будет зависеть от пассажиропотока», - отметил Владимир Балясов.