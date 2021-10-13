Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капитаны талабских катеров повысят квалификацию перед новым сезоном

Перед работой на новых катерах для поездок на Талабские острова капитаны пройдут курсы повышения квалификации. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор МУП «Колхоз имени «Залита» Владимир Балясов.

По словам Владимира Балясова, у катеров изменена рулевая система – она более совершенна. Все остальное обращено на безопасность пассажиров и судоходства. Катера оснащены новыми системами.

«Надо провести работу с капитанами, которые повысят квалификацию, и расширить штат, потому что с увеличением катеров должен быть увеличен штат», - отметил Балясов.

Зимовать катера останутся на охраняемом причале. В осенне-зимний период будут подготовлены все необходимые документы, а весной 2022 года новые катера начнут навигацию.

Новые катера рассчитаны на 30 пассажиров и двоих человек экипажа.

«График движения еще не прорабатывали, все будет зависеть от пассажиропотока», - отметил Владимир Балясов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Вакцинолог: COVID‑19 навсегда останется в мире
13 октября 2021

Четвёртую волну COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
13 октября 2021

Новые катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию весной
13 октября 2021

Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
13 октября 2021

Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект

13 октября 2021

140 тысяч рублей получили аспиранты ПсковГУ за лучшие научные работы
13 октября 2021

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост
13 октября 2021

Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...