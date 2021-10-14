Подрядчик устранил замечания по парку Строителей в Пскове

11:26, 14 октября 2021, ПАИ

Замечания по парку Строителей в Пскове устранил подрядчик. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября.

«Замечания устранили, гарантийные работы идут, - рассказал Елкин. – Актов вандализма там не было».

Борис Елкин также выразил надежду, что новый парк не пострадает от рук вандалов, как это случилось в Финском парке.

Напомним, в июле текущего года губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел парк Строителей и сделал целый ряд замечаний относительно качества выполнения работ. Например, губернатор раскритиковал то, как неровно и со сколами уложена плитка, ненадёжно установлены фонари уличного освещения и другие элементы благоустройства.