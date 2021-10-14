«Ждут тебя, Пересильд»: десять актеров снялись в ролике в поддержку уроженки Пскова

14:47, 14 октября 2021, ПАИ

В ролике «10 сыновей Пересильд» снялись десять известных отечественных актеров в поддержку уроженки Пскова, актрисы Юлии Пересильд. Видео появилось на YouTube-канале COLD-NEWS 11 октября.

В видео присутствуют Юрий Стоянов, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Станислав Дужников, Михаил Трухин, Игорь Верник, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко и Анатолий Белый. Все они под грустную музыку что-то высматривают в небе.

«Ждут тебя, Пересильд, возвращайся к своим сыновьям», – звучит в конце видеоролика.

5 октября с Байконура на Международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. В состав основного экипажа вошли съемочная группа космической драмы «Вызов» - Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд перешла на борт МКС в составе команды корабля. Все новости о полете псковички Юлии Пересильд в космос можно посмотреть в сюжете.