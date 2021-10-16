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Общество

Что делать при коронавирусных ограничениях людям с медотводом, рассказал Михаил Ведерников

Что делать при существующих ограничениях людям с медотводом, а также беременным и кормящим мамам, рассказал губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в Instagram.

Он напомнил, что два предыдущих еженедельных выпуска полностью посвятил разбору новых противовирусных ограничений. «По сообщениям в директ вижу, что многие вопросы были сняты», – констатировал Михаил Ведерников. Тем не менее осталась тема, которую нужно прокомментировать ещё раз.

Глава региона подчеркнул, что решение об ограничениях принималось очень взвешенно. «Мы внимательно изучили опыт других регионов. Очень тщательно обсуждали все решения с экспертами как регионального, так и федерального уровня. Это те люди, с которыми консультируемся уже второй год и кто является бесспорным профессионалом. Есть несколько причин, почему перечисленные категории граждан подпадают под ограничения», – пояснил Михаил Ведерников.

Прежде всего, по его словам, в настоящий момент Псковская область, как и подавляющее большинство других регионов страны, находится на пике волны заболеваемости. Губернатор не раз говорил, что регион находится в нескольких шагах от необходимости вводить локдаун и закрывать экономику. «А сейчас уже Денис Проценко, главврач Коммунарки, ключевой коронавирусной больницы страны, называет ситуацию в стране близкой к критической», – сообщил Михаил Ведерников.

Также он заметил, что в области использовали далеко не самый жёсткий сценарий. В отличие от ряда других субъектов, в регионе ввели ограничения на посещение только тех мест, без которых каждый человек может обойтись на протяжении длительного времени.

Много вопросов поступает от беременных. Губернатор обратил внимание, что с 22-й недели прививаться можно и нужно. Об этом говорят все ведущие врачи. «До тех пор вы находитесь в зоне риска. Именно поэтому в целях защиты вашего здоровья ограничиваем посещение отдельных мест», – пояснил Михаил Ведерников.

Также это касается и тех людей, которые имеют медотвод из-за хронических заболеваний. Если они заболеют ковидом, это быстро может привести к тяжёлому течению болезни или летальному исходу. Глава региона заметил, что сейчас не время для риска.

«Друзья, ограничения не вечные. Если каждый из нас ответственно подойдёт к соблюдению всех противовирусных мер, постепенно вернёмся к нормальной жизни. Пока же мы будем делать всё возможное, чтобы защитить здоровье и жизнь всех жителей Псковской области», – обратился он к жителям региона.

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