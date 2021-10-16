Губернатор назвал героями псковичей, спасших девочку из ледяной воды

11:40, 16 октября 2021, ПАИ

«Мы гордимся, что в нашем городе есть такие герои!» – прокомментировал поступок псковичей, спасших девочку в Пскове, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в Instagram.

Он напомнил историю спасения девочки, которая упала в воду с Ольгинского моста. «Выручать ребёнка бросился прибывший на место происшествия сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Денис Кузьмин. Затем ему на помощь пришёл военнослужащий 76-й дивизии Алексей Безбородов», – рассказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что сами себя они героями, конечно же, не считают. Говорят, что так сделал бы каждый. «Возможно, это и так. Но совершенно точно не у каждого хватило бы сил, реакции, выучки, чтобы выдержать заплыв в ледяной воде, спасая утопающую»,– уверен глава региона. Ранее он вручил награды отличившимся мужчинам.