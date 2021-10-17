Михаил Ведерников поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

10:05, 17 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

На своей странице в Instagram он отметил, что через Псковскую область проходит более 900 км федеральных и почти 8 тыс. км региональных дорог. Обслуживание и ремонт этой сети – колоссальная работа, которую выполняют дорожники.

Глава региона подчеркнул, что в этом году рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 194 км дорог, а в целом в нормативное состояние приведут более 400 км на сумму более 12 млрд рублей.

По словам Михаила Ведерникова, это серьёзные средства и колоссальный труд работников, которые отдают всё свое мастерство и профессионализм, чтобы сделать дороги в области качественными и безопасными.

Он добавил, что работа дорожников важна, её видят и ценят жители Псковской области. Губернатор поблагодарил работников дорожного хозяйства за труд.