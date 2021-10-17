254 случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

13:03, 17 октября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 54 159 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 254 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 45 727 пациентов, из них 182 — за прошедшие 24 часа. 846 жителей региона скончались от COVID-19.

Проведено 574 432 теста на коронавирус. За сутки прирост составил 2132.

Напомним, в Псковской области выявили два новых очага коронавируса. Всё о четвёртой волне COVID-19 читайте здесь.