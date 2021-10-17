Псковский губернатор поблагодарил работников пищевой промышленности за непростой труд
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником.
На своей странице в Instagram он напомнил, что сегодня поздравления принимают пекари, повара, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники. Глава региона поблагодарил их за непростой труд в крайне важной сфере экономики. Он пожелал сотрудникам отрасли сил, успехов и благополучия.
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