Елена Полонская: Продукция псковских производителей завоевала доверие потребителей

15:22, 17 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила работников пищевой промышленности с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Сложно переоценить значение отрасли, потребность в которой для всех без исключения существует ежедневно. Продукция псковских производителей давно завоевала признание и доверие потребителей», — отметила Елена Полонская.

По её словам, сегодня пищевая промышленность Пскова — это современные предприятия с передовыми технологиями и высокими требованиями к качеству продовольственных товаров. Но, уверена Елена Полонская, главный фактор успеха — люди, которые трудятся в этой сфере.

Она поблагодарила их за плодотворный и самоотверженный труд, пожелала неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых трудовых достижений на благо Пскова.