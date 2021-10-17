Михаил Ведерников: Отец — самое гордое и трепетное звание для мужчины

14:41, 17 октября 2021, ПАИ

«Отец — это самое гордое и трепетное звание, которое может носить мужчина, вне зависимости от его должности, статуса и профессиональных обязанностей», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона напомнил, что 17 октября в России отмечается самый молодой праздник, который был установлен указом президента России — День отца.

Михаил Ведерников подчеркнул, что роль мужчины в семейной жизни и воспитании детей невозможно переоценить. Вместе с матерью он создает прочные основы семьи, является надежным защитником, хранителем истинных ценностей, опорой и наставником для своих детей. «Именно отец в каждой семье — залог спокойствия, уверенности и справедливости», - добавил губернатор.

Он поблагодарил отцов, дедушек и прадедушек за любовь и внимание, которые они дарят детям. «Всю жизнь вы служите для них достойным примером, помогая вырасти трудолюбивыми, отзывчивыми, честными. Желаю вам самого крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть ваши дома всегда будут наполнены светом любви, теплом, достатком и уютом, а дети радуют своими достижениями!» - отметил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона опубликовал фотографии со своим отцом.