Как будет развиваться Псков – пресс-конференция с Борисом Елкиным

12:44, 18 октября 2021, ПАИ

О текущих и предстоящих городских инфраструктурных проектах, развитии городского пространства Пскова в медиацентре ПАИ мы поговорили с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным. Предлагаем вашему вниманию стенограмму пресс-конференции.

- Площадь Ленина, которая выглядит уже готовой, но её приёмка окончательно не состоялась. В какие сроки, когда, наконец, закончится работа и состоится открытие площади?

- Этот вопрос надо разделить на две части. Первая часть – это для конечного потребителя, для граждан, для которых, собственно, мы это делали. Конечный потребитель дискомфорта уже никакого не ощущает и передвигается по площади без проблем, поэтому, переходя уже в формальную плоскость формы: оформление документов при приёмке данной площади, конечно, там ещё есть вопросы и по скамейкам, и по освещению, хотя его уже включили, но есть мелкие недоработки. Будет претензионная работа. В данном случае – это уже наши внутренние бюрократические составляющие, которые конечный потребитель существенно ничего не поменяет. Часть скамеек поменяется, которые были с дефектами, их уже убрали и поставят новые. Малые архитектурные формы там есть, поэтому никакого дискомфорта для граждан это не вызывает.

- В социальных сетях горожане любят критиковать разные начинания, проекты, в том числе они проходились и по площади Ленина. И архитекторы, и искусствоведы находили там разные недочеты. Знакомы ли вы с их комментариями и с точки зрения заказчика в процессе выполнения работ в самом проекте вы нашли какие-то дефекты или вещи, которые стоило бы учесть, но не учли?

- Мы анализировали замечания граждан, понятное дело, что они очень разношерстные. Были мнения, что вообще не надо никаких деревьев сажать на площади. Некоторые предлагали восстановить количество зеленых насаждений. Предлагали убрать памятник Ленину. Много разных мнений – к части стоит прислушаться, к части не стоит. В любом случае мы понимаем, что 100 % угодить всем гражданам невозможно, но прислушиваться и извлекать определенные моменты, модернизировать всегда надо. И это происходит всегда на любом объекте абсолютно. Замечания горожан и гостей города – хороший инструмент. Обратная связь полезна в реализации любого объекта.

- Деревья, которые там посажены, называют «полноразмерными», они так и останутся такими же небольшими, как сейчас, или подрастут?

- Они наберут объем, станут шире. Будет проводиться чистка деревьев, которая полезна деревьям.

- Леса там не будет?

- Нет, леса там не будет. Сейчас выбрали такую политику, что город должен быть максимально зелёным, где это возможно, где это позволяет инфраструктура. Уже не раз и в СМИ отмечалось, что если есть экономия, то лучше посадить дополнительно деревья. Недавно в парке Труда и Энтузиастов посадили дополнительно 40 деревьев, я считаю, что это хорошая история. В Мирожском парке мало деревьев, было принято решение получившуюся экономию направить именно на посадку деревьев в парке. Наша позиция – сажать больше, чем срубаем. Стоит отметить отдельно, что не всегда получается высадить именно в те точки, где срубили. Надо компенсировать это на территории города, желательно в близлежащих местах, чтобы граждане не чувствовали дискомфорта от того, что город перестает быть зеленым. В этом году будем сажать деревья. Эту программу будем развивать. Также замена металлических заборов на забор живой изгороди достаточно хорошо себя показала в том плане, что кизильник – неприхотливое растение. Мы ищем возможность вдоль дороги посадить кизильник. Поначалу он кажется небольшим растением, но если его вовремя подрезать, формовать, то смотрится он объемно, плотно. Живая изгородь красиво смотрится. Не скажу, что везде заборы заменим таким ограждением, потому что для этого нужна зеленая зона. Сейчас современные нормативные документы позволяют вместо заборов использовать живые изгороди, это и эстетически красиво, и дополнительное озеленение города, и кусты чуть пониже, чем заборы, поэтому обзорный вид для пешеходов и водителей лучше становится.

- Надеюсь, мы доживем до того замечательного момента, когда железные заборы заменят на живые изгороди.

- В этом году на Чудской улице был посажен кизильник в большом объеме вдоль дороги, тем более там зеленая зона позволяет это делать. По этой улице был вопрос по красивым ивам, их давно не подстригали. Я дал распоряжение их подстричь, теперь обзорная видимость улучшилась. Теперь они гармонично смотрятся с красивой шарообразной кроной. Мы будем стараться озеленять город и приводить в порядок зеленые насаждения, которые имеются. Мы демонтируем старые тополя. Так как они представляют опасность для граждан, для имущества граждан. Мы знаем, чем закончился ураган в Великих Луках, как много было повалено деревьев, и в этом случае обновление зеленой растительности пойдет на пользу. Очередь на спил деревьев у нас очень большая, но мы планомерно эту работу ведём. Спиленные деревья необходимо компенсировать новыми посадками.

- У города появилась какая-то зеленая стратегия, по этому поводу масса высказываний в социальных сетях, все говорят, мол, какие там специалисты сидят в администрации города, дайте нам главного специалиста дендролога. Планируется ли что-либо подобное ввести в структуру городской власти? Ну, главный садовник, например.

- Идеально было бы собрать специалистов на каждый случай жизни. Дендролог – это хорошо, но пока у нас не настолько масштабные планы. Хорошо, что есть люди, неравнодушные к городу, которые оказывают консультативную работу, бесплатные услуги для города. Радует, что много людей, дающих обратную связь именно с профессиональной точки зрения. Помогают увидеть проблемы, которые не видят чиновники. Обратная связь с людьми должна быть, как с профессионалами, так и с обычными обывателями, потому что каждый имеет право на свое мнение и хочет жить в красивом комфортном городе и беспрепятственно по нему передвигаться.

- Отвлекает это от работы, когда вас в социальных сетях атакуют. Мешает это работе или, наоборот, стимулирует?

- Совершенно не мешает работе. Это часть рабочего процесса, просто к этому стоит по-разному относиться. Есть аргументированные и заслуженные замечания, которые не увидели, недосмотрели, а есть «крики души», на которые тоже стоит обратить внимание, а есть не всегда обоснованная критика. Бывают и наезды в соцсетях, но я к этому отношусь спокойно, отвечаю всем. Это нормальный живой процесс. Создано много чатов по разным направлениям. В администрации есть хорошие специалисты, которым не безразлична судьба города, они отзывчиво относятся к этому и дают обратную связь по предложениям, как решить ту или иную проблему. Я анализирую социальные сети, подписан на разные каналы. Конечно, круглые сутки отслеживать сети не получается, мне даже присылают скрины, где-то я сам успеваю отреагировать. Вот на улице Коммунальной отфрезеровали асфальт, но оставили очень много люков открытыми, сейчас эту ситуацию исправляют. На пересечении Юбилейной и Коммунальной сделали жёсткий стык, где фрезеровали, тем создали дискомфорт для граждан, там необходимо положить новый асфальт, поэтому сейчас наша задача как можно быстрее заставить подрядчика убрать верхний слой асфальта, чтобы люди беспрепятственно на автомобилях проезжали.

- Борис Андреевич, один из ваших предшественников на этом посту оценивал сумму, которая необходима городу, чтобы создать человеческое лицо. Сумма эта 40 миллиардов рублей, может, эта цифра выросла за эти 10 лет. Как вы считаете, имеет ли смысл городским властям делать такие оценки, держать в голове цели такого масштаба?

- В любом случае цели надо ставить всегда в работе. Цель привлечь деньги – это не самоцель. Можно привлечь очень много денег, главное, как их реализовать. Дело не в плане освоения бюджета, как многие любят говорить в социальных сетях, а в плане реализации идей и задач, которые поставлены. Мы понимаем, что можно забросать деньгами что угодно, но от этого это место конфеткой не станет, если рационально и постепенно к этому не подходить. Можно эту сумму, которую вы назвали, 40 миллиардов рублей, дать на следующий год, это только усугубит проблемы города, потому что мы видим, что идёт значительное увеличение финансирования по всем фронтам, мы понимаем, что город Псков – административный центр не только города Пскова, но и всей области, это столица нашего региона. Большое участие принимает в развитии инфраструктуры города не только сам город Псков, но и областные власти, всячески привлекаются федеральные средства по всем возможным программам. Разные заказчики на территории города есть: и региональные, и муниципальные. Самое важное не то, сколько заказчиков и сколько денег, а сколько исполнителей, которые работаю в нашем регионе, готовы сделать работы с минимальным дискомфортом для граждан. Можно все дороги перекопать одновременно, но по городу передвигаться будет невозможно. Можно начать ремонтировать фасады абсолютно всех домов в центре города, но опять же на это нужно будет найти исполнителей. Все деньги в таком количестве освоить невозможно. Нужно выстроить чёткую программу планомерную по развитию города. Если наращивать темпы с каждым новым годом, надо, чтобы рос и заказчик, в части формирования технической документации, технического задания, росли строительные организации, обновляли свою материально-техническую базу. Чтобы граждане с минимальным дискомфортом передвигались по городу. А многие ремонты за один год выполнить нельзя, те же сами фасадные работы можно делать только в летнее время, потому что штукатурка в другое время не будет схватываться. В любом случае мы должны стучаться как город, как регион во все двери закрытые или открытые. Привлекать с разных программ разные финансирования. В этом году беспрецедентная замена лифтов: 100 лифтов будет заменено благодаря фонду капремонта. Это действительно хорошее подспорье, главное, как говорится, не останавливаться. Спасибо большое федеральному центру, что поддержали по поводу финансирования дворовых территорий. 23 двора в этом году будут отремонтированы. К сожалению, эти деньги на дворовые территории пришли только к концу года. Мы понимаем, что сезон строительный уже заканчивается и дорожный в том числе. Иногда с первого раза никто не выходил на торги. В этом направлении тоже необходимо работать, потому что затягивать нельзя с работами. Надо своевременно работать с федеральным центром, формировать программы – это залог успеха. Тут должен быть рост всех. Всегда нужно понимать, что и заказчик не всегда сможет освоить такое количество денег.

- 23 двора будут отремонтированы. Успеете до нового года?

- Конечно. Дворы успеем, проблем, я думаю, не будет, если, конечно, завтра не выпадет 20 метров снега. Нулевая температура не препятствует обустройству дворовых территорий. Единственное, что может помешать, это продолжительные проливные дожди или большое количество снега. Но пока это не предвидится, и опыт прошлых лет показывает, что осенние месяцы позволяют делать ремонт. Зима наступает поздно, в январе выпадает первый снег.

- Это средства по программе формирование комфортной городской среды?

- Да.

- Какая сумма?

- Порядка 70 миллионов.

- Опять же, один из ваших предшественников говорил о том, что качество дорожных работ в Пскове уже хорошее, но не хватает культуры проводимого ремонта. Это сейчас мы можем наблюдать на улице Коммунальной, где приходится просто интуитивно перестраиваться водителям из полосы в полосу, чтобы понять, куда ехать, и нет ли дальше строительной техники. В этом направлении вы планируете работать?

- Вопрос такой действительно есть, он непростой в части организации работы на любой строительной площадке, это не только касается дорог. Это достаточно серьезная проблема отчасти из-за того, что не выделены средства на организацию дорожного движения, поэтому часть таких работ выполняется подрядчиком за свой счет. Улица Коммунальная как объект был проторгован к концу лета, и пришли дополнительные средства из федерального бюджета не вовремя, этот объект вообще должен быть сделан в 2022 году, этот участок, а сам объект в 2023 году. Соответственно, мы понимаем, что пришли дополнительные федеральные средства, это позволяет этот участок сделать в этом году, подрядчик старается как можно быстрее работать, он наращивает темпы, ускоряет работы. Я там вчера был, видел, что дискомфортно ходить по тротуарам. Подрядчик там работает по всем фронтам. Что касается люков, да, там есть такая проблема, я не скрываю. В этом плане стараемся работать с подрядчиком, чтобы он быстрее все это сделал.

Улица Леона Поземского тоже вызывает много вопросов. На Яна Фабрициуса скоро начнем, соответственно, тоже будут возникать вопросы. Тут надо грамотно выстраивать работу.

- Ремонт на улице Коммунальной недавно проходил, там дома, которые стоят вдоль дороги, их дворовые территории превратили практически в ещё одну автомобильную трассу, потому что водители используют дорогу, чтобы быстрее проехать, а там люди ходят, школьники. Не было ли у вас жалоб, можно ли как-то помочь людям в этой ситуации или нет?

- Систематических жалоб я не помню, если только какие-то отдельные вопросы есть. Надо обратить на это внимание, я скажу управлению городского хозяйства, чтобы посмотрели, может, «лежачих полицейских» положили хотя бы.

- Вопрос по парку Строителей, там было много претензий к подрядчику, их как-то решили, всё доделали?

- Да, претензии были устранены, там уже ведется гарантийная работа. Объект эксплуатируется, дефекты устраняются. Это живой объект, актов вандализма пока не было.

- Поступают жалобы, в частности, на сайте ПАИ поднимался вопрос, в нем жалуются на птиц, которые активизировались в Детском парке. Планируется ли возвращать отпугиватели, хотя все орнитологи уверены, что птицы к ним привыкают, или же создать соколиный двор по опыту Новгорода?

- Такой опыт не только Новгорода, в Москве тоже такие дворы есть. Мы понимаем, что есть определенные технические средства, которые могут отпугивать птиц, разного характера они используются, особенно популярны они вблизи аэропортов ввиду безопасности. Что касается центра города и Детского парка, то в данном случае мы помним, что, когда они работали, создавали дискомфорт жителям. Жители сами пугались. Ваше последнее предложение по поводу обученных птиц нами прорабатывается. Подумаем, посмотрим, как это можно реализовать. Может, госконтракт проторгуем по этому поводу. Это диковинка для нашего города.

- В сентябре установили дог-пакеты у Мирожки и не было ясности, кто за это отвечает, УГХ, управляйка, и решился ли как-то этот вопрос?

- Дог-пакеты там установлены, там управляек нет, там парк все-таки. Тут вопрос по определяемости баланса мы решаем, у нас есть определенные запасы пакетов, которые были закуплены заранее, но, к сожалению, не знаю, для чего люди забирают себе пачками пакеты и куда они их используют, совершенно не для тех функций, для которых они предназначены. Там хорошие бумажные пакеты, они экологичные. Людям надо постепенно прививать культуру, мы понимаем, что первый опыт будет не совсем суперэффективным, эффектным. Люди должны привыкнуть убирать за своими питомцами. Многие пользуются полиэтиленовыми пакетами, потому что они дешевые, но полиэтилен для экологии не самый полезный продукт. Многие магазины переходят на бумажные пакеты. В любом случае эту работу мы приостанавливать не будем, мы не считаем это провальным решением, просто будем информировать людей, дополнительно просвещать, что здесь не надо жадничать, набирать полные карманы этих пакетов.

- Планируется ли появление платных парковок в городе, возможно ли появление аналога приложения «Помощник Москвы», который позволяет сократить количество нарушений и повысить безопасность на дорогах. Например, на Кузбасской, 50, в старых дворах, автомобили стояли в два ряда припаркованы на газоне, а люди не знали, куда пожаловаться, куда отправить письменно жалобу.

- У нас есть контрольное управление в городе Пскове, которое занимается такими случаями, как парковка на газонах. Очень многим парковка доставляет дискомфорт, также влияет на благоустройство города такая парковка на газонах. Некоторые люди принципиально ставят машины на газоны, хотя есть место для парковки. По таким случаям надо обращаться к местному самоуправлению, в администрацию города. Портал, пока об этом не думали, я знаю, что в Москве такой опыт не всегда срабатывал, но надо об этом задуматься.

Некоторым жителям домов просто некуда ставить машины. В таких случаях при реализации комфортной городской среды необходимо искать компромисс между озеленением, детской площадкой и парковкой для автомобилей, чтобы людей не вынуждать парковаться на газонах. В стесненной застройке, в тех маленьких дворах уже, наверное, не сделаем, понятно, что с новой точки строительства есть новые нормативы, есть утвержденные областью нормативы для новых застроек. А вот старые дворы, понятно, дом не снесем, ничего там поменять не можем. Надо искать места для парковки и при этом максимально оставить зеленые зоны во дворах. Есть разные группы населения, допустим, возрастному населению не нужны во дворах детские площадки и парковки, потому что, допустим, у них нет машины, нет детей. Им нужны скамеечки, удобный тротуар, побольше зелени. Есть молодое поколение, у которых маленькие дети, – им нужна детская площадка больше, чем скамеечки. Взрослому поколению детские площадки доставляют дискомфорт, потому что шумно. А если спортивная площадка, так вообще жалоб в этом дворе может быть безумное количество. А есть отец семейства, например, который приезжает на машине, и её надо где-то припарковать. Когда мы формируем по комфортной городской среде дворы, приходится встречаться с гражданами, чтобы найти золотую середину, чтобы максимально удовлетворить всех жителей, потому что у каждого свои потребности. Если мы говорим про новую застройку, там есть нормативы по парковочным местам, в любом случае новые застройщики строят детские площадки на территории дворов и скамейки в большом количестве устанавливают. Конечно, в новой застройке регулировать это намного проще. А вот уже в существующей постройке необходимо искать компромисс.

По поводу платной парковки, я не вижу в центре города проблем с парковкой, я искренне её не вижу. Что касается исторического центра города, парковка, как инструмент извлечения прибыли, – это не самый важный инструмент. Платная парковка – в содержании очень дорогая инфраструктура. Поддержание всех порталов, щитов – очень дорогостоящий процесс. В Москве парковки были сделаны с целью разгрузить центр города. Кто был недавно в Москве, знает, что сейчас припарковаться проблемно, даже на парковке ты не найдешь места, хотя стоит отметить, что в центре города час парковки в Москве стоит 420 рублей. В Пскове это половина проездного билета на месяц. А люди паркуются, свободных мест вообще нет на платной парковке, понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге развита система каршеринга – бесплатная парковка. Задача больших городов – убрать автомобили из центра города. При этом надо это компенсировать общественным транспортом. В Москве, Санкт-Петербурге есть метро, наземный транспорт хорошо развит: автобусные полосы, чтобы беспрепятственно ездить. Но в Санкт-Петербурге это сложнее, в Москве более широкие улицы, это реализовать намного проще. Но у нас исторический центр города, и значит, надо у каждого автомобилиста отобрать по одной полосе, чтобы обеспечить беспрепятственное движение для автобусов. Мы понимаем, что у нас кварталы достаточно короткие, правые повороты всегда будут, автобус также будет стоять со всеми в общем потоке. У нас неплохо развито автобусное сообщение в городе, есть, конечно, сбои по соблюдению расписания, но опять же, если мы приедем в Санкт-Петербург, то там нет расписания, там есть интервал, то есть 15-20 минут и автобус приедет, а где-то час надо ждать, где непопулярный маршрут. Поэтому в платной парковке я не вижу смысла, как с точки зрения сбора бюджета – это не такой эффективный механизм, потому что он очень затратный, мы понимаем, что у нас не самый богатый регион, который готов платить большие деньги. С точки зрения парковки туристов, если проехать улицу Ленина в выходной – она пустая. Тут можно концерты в принципе устраивать, не то что припарковаться.

- На последней комиссии по безопасности дорожного движения обсуждались вопросы о возвращении пешеходных переходов на кольцевом движении. Было обещано вернуть пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова там, где идет стена Окольного города. До сих пор его не вернули. Планируете ли или забыли об этом?

- Мы, конечно, не забыли об этом.

- А когда вернете? Очень неудобно, там проходит туристический маршрут, приходится делать большой угол.

- Там пришлось идти на определенный компромисс, мы понимаем, что широкая дорога, четырехполосная, чтобы максимально обезопасить движение. Уже проторговано устройство светофорного объекта, который будет завязан на соседнем светофоре с Кузнецкой улицей. Там расстояние между ними маленькое, соответственно, чтобы обеспечить сквозной проезд по Октябрьскому, будет установлен светофорный объект. Насколько я знаю, что уже торги состоялись, есть победитель, надеюсь, что в октябре-ноябре мы откроем пешеходный переход. Мы решили все-таки максимально, чтобы было безопасно установить туда светофор, но не просто бездумно, чтобы нарушить движение на Октябрьском проспекте, а все-таки увязать вместе с основным крупным узлом – это пересечение Октябрьского проспекта и Кузнецкой улицы.

- В администрации города Пскова есть много специалистов, замечательных людей, но, видимо, есть и менее замечательные специалисты и люди. Впереди конкурс на должность главы администрации Пскова, вы сейчас имеете какие-то наметки о том, что где-то структуру администрации города надо поменять, где-то усилить, может быть, какие-то должности ввести, а какие-то сократить. Поделитесь, если есть такие задумки.

- В любом случае перестановки, если конкурс пройдет успешно, будут. Надеюсь, что депутаты поддержат меня.

- Вы документы уже подали?

- Нет, ещё не подавал.

- Когда планируете?

- Там окончание 22 октября, ещё есть неделя. Я не скрываю, что планирую участвовать, об этом говорил ещё на прошлой сессии городского Собрания депутатов. Думаю, что меня поддержат депутаты, со всеми у меня теплые, хорошие отношения, чтобы там ни говорили в разных социальных сетях. У нас много вакансий, к сожалению, их трудно заполнить. Какие-то изменения будут, но они будут точечными, пока вопрос идет именно о том, чтобы занять освобождающиеся вакансии, а потом уже какие-то перемены. Много хороших специалистов в администрации города работают, которые ответственно, с душой подходят к своей работе, потому что мало приходить за зарплатой, это, наверное, самое плохое, когда люди приходят на работу просто за зарплатой, хотя это один из основных факторов, когда мы выбираем ту или иную работу. Я доверяю и люблю тех людей, у которых есть собственный энтузиазм что-то поменять, сделать лучше. Это не значит, что до этого было плохо, но в любом случае есть такое житейское выражение: «Каждая метла по-своему метет». У каждого человека свой взгляд на те или иные ситуации, и новое видение ситуации может действительно существенно улучшить или решить ту или иную задачу быстрее, качественнее. Мы работаем максимально для жителей города, не для себя, чтобы жизнь в нашем городе Пскове была комфортной, удобной, чтобы дети ходили в первую смену в школу, для этого необходимо строить новые школы. Там тоже есть определенные трудности. Сейчас одна школа строится, буквально в ближайшие дни мы ещё одну школу по улице Киселёва выставляем на торги. Есть точки застроек школ, но в городе не осталось земли, где можно было бы построить школу. Теперь надо где-то что-то снести, чтобы что-то построить, то есть ситуация достаточно серьезная. Часть садиков, которые уже построены, находятся на территории района. Понятно. Что это приграничная зона, но сам факт остается, что приходится выходить за пределы города, потому что город уже разросся, не так много осталось свободных территорий, а часть территорий просто находится в частной собственности, и мы понимаем, что выкупать это достаточно проблематично для бюджета. Поэтому вопросов много, реализации проектов и специалистов хватает. Я три месяца работаю в администрации города Пскова, уже присмотрелся к некоторым людям, вижу слабые и сильные стороны каждого человека. Надо просто уметь использовать и те и другие вещи, любую слабую сторону можно перевести в преимущество.

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