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Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении допсредств для детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас такие выплаты получат не менее 2,7 миллиона детей.

Из бюджета в 2021 году на данную меру поддержки уже направлено 276 млрд рублей. Дополнительные средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Также решено направить 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей. У них также есть право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребёнку не исполнилось три года. В федеральном бюджете на эти цели заложено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такой помощью охвачено более 620 тысяч многодетных семей. Дополнительные средства из резервного фонда помогут обеспечить выплатами ещё 48 тысяч детей в таких семьях.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства 14 октября.

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