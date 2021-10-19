520 псковичей получили штрафы за отсутствие маски в общественных местах

17:51, 19 октября 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 11 по 17 октября вынесли 520 псковичам штрафы от 1000 рублей за нарушение масочного режима и 85 жителям города – предупреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суды Псковской области за прошедшую неделю рассмотрели 605 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС ).

Напомним, что 15 и 18 октября представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводили рейды по проверке соблюдения псковичами антикоронавирусных мер, введенных в Псковской области. За эти два дня было выписано 12 протоколов за нарушение предписания главного санитарного врача Псковской области.