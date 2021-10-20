Новый фильм Дмитрия Месхиева вышел на «КиноПоиск HD»

10:36, 20 октября 2021, ПАИ

На стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» вышла новая лента режиссера, художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева под названием «Хорошие девочки попадают в рай». Фильм доступен по подписке «Плюс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «КиноПоиск».

По сюжету главному герою Пашке не везет в жизни: жена ушла, и он пристрастился к алкоголю, таблеткам и скандалам со всеми, кто попадет под горячую руку. Выписавшись из клиники неврозов, Пашка пытается начать жизнь с чистого листа, но получается не очень – пока однажды возле аптеки ему не встречается прекрасная незнакомка.

Съемки фильма, в основу которого легли рассказы петербургского писателя Кирилла Рябова, прошли в Санкт-Петербурге осенью 2020 года и заняли 14 дней. Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд и Алесь Снопковский. Картина участвовала в международном Варшавском кинофестивале (WFF) в программе In Discoveries, но наград не снискала.

Юлия Пересильд охарактеризовала съемки «Хороших девочек» «супертрешем» и «адом».