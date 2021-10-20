В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября

12:32, 20 октября 2021, ПАИ

Доступ в московские рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, парикмахерские, кинотеатры и поликлиники с 30 октября по 7 ноября будет ограничен, сообщает Forbes.

Ограничения коснутся даже тех, кто имеет QR-коды. Согласно указу о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники», с 30 октября по 7 ноября будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП в Москве. Исключение составляют только организации, деятельность которых не может быть ограничена.

Кроме того, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медорганизации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

Локдаун будет введен, если количество выявленных в Москве случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Напомним, 19 октября вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Такую инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня это предложение обсудят на совещании с Владимиром Путиным.