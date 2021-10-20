Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября

Доступ в московские рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, парикмахерские, кинотеатры и поликлиники с 30 октября по 7 ноября будет ограничен, сообщает Forbes.

Ограничения коснутся даже тех, кто имеет QR-коды. Согласно указу о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники», с 30 октября по 7 ноября будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП в Москве. Исключение составляют только организации, деятельность которых не может быть ограничена.

Кроме того, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медорганизации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

Локдаун будет введен, если количество выявленных в Москве случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Напомним, 19 октября вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Такую инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня это предложение обсудят на совещании с Владимиром Путиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

20 октября 2021

Справочную службу 053 выдвинули на премию «Народное признание – 2021»
20 октября 2021

Псковичи могут поддержать проект псковского завода «Титан-Полимер» в финале международной премии
20 октября 2021

Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
20 октября 2021

Актуальное расписание пунктов вакцинации в Великих Луках
20 октября 2021

Видео: USB-кабели для всего мира производит псковский завод
20 октября 2021

Пользователи Instagram смогут публиковать посты с компьютера
20 октября 2021

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября
20 октября 2021

Псковские тепловые сети рассказали об удивительном ремонте в Крестах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...