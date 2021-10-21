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Общество

Псковэнергосбыт рекомендует оплатить долги по электроэнергии до 1 ноября

Оплатить задолженность за электроэнергию до 1 ноября рекомендуют жителям Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

С 1 ноября организация начнет начислять пени на долги граждан по счетам за электроэнергию.

«До конца месяца оплатите задолженность, и у вас не будет пени за предыдущие периоды», - сообщают в компании.

Размер пеней будет зависеть от суммы долга и от ключевой ставки Центробанка РФ. В компании заметили, что ключевую ставку могут поднять уже на этой неделе. О том, как будут рассчитывать пени, читайте здесь.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации или в личном кабинете потребителя. Сумму задолженности можно узнать в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом.

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