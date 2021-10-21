Электроснабжение соцобъектов в Стругах Красных восстановлено

13:09, 21 октября 2021, ПАИ

Сетевая компания в кратчайшие сроки восстановила электроснабжение социально значимых объектов в Стругах Красных, сообщили Псковскому агентству информации в «Россетях».

В настоящее время больница, школа и детский сад получают электроэнергию в полном объёме. Также специалисты восстанавливают электроснабжение жилых домов, работы будут завершены в ближайшее время. Отключение затронуло небольшую часть жителей населённого пункта, добавил в компании.

Филиал сетевой компании в регионе накануне перешёл в режим повышенной готовности из-за циклона «Игнац». 110 бригад энергетиков и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает круглосуточная горячая линия 8-800-220-0-220.