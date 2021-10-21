Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова
И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова.
«Это ответственный шаг в моей карьере. Считаю важным продолжить развитие нашего города и воплотить в жизнь новые идеи», - отметил Елкин.
О желании участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил во время 55-й сессии 28 сентября.
Напомним, что документы от желающих принимались с 7 по 21 октября.
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Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова
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