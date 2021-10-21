Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова.

«Это ответственный шаг в моей карьере. Считаю важным продолжить развитие нашего города и воплотить в жизнь новые идеи», - отметил Елкин.

О желании участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил во время 55-й сессии 28 сентября.

Напомним, что документы от желающих принимались с 7 по 21 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

21 октября 2021

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова
21 октября 2021

Из-за коронавируса более 60 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области
21 октября 2021

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся 25 октября
21 октября 2021

Ольга Тимофеева: Всероссийская перепись населения – это важное событие для развития нашей страны
21 октября 2021

О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
21 октября 2021

На территории нового парка в Пскове появится мультимедийный фонтан

21 октября 2021

Развитие сельского туризма обсудят эксперты в медиацентре ПАИ 27 октября

21 октября 2021

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...