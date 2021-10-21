Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова

17:44, 21 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова.

«Это ответственный шаг в моей карьере. Считаю важным продолжить развитие нашего города и воплотить в жизнь новые идеи», - отметил Елкин.

О желании участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил во время 55-й сессии 28 сентября.

Напомним, что документы от желающих принимались с 7 по 21 октября.