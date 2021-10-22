Михаил Ведерников призвал пенсионеров привиться от коронавируса

09:22, 22 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал пенсионеров привиться от коронавируса.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он отметил, что Псковская область входит в пятёрку регионов с наиболее высоким средним возрастом населения. «И, к сожалению, у нас вся эта группа, которая находится в зоне особого риска, вакцинирована всего на треть», - уточнил губернатор.

Он обратил внимание старшего поколения на то, что у пожилых людей сейчас наиболее высокие шансы тяжёлого течения болезни и даже летального исхода. В Москве 86% всех умерших от коронавируса – это пожилые люди. «Поэтому с 25 октября объявляется самоизоляция для всех граждан старше 65 лет, работающих и неработающих. Исключения те же, что и в прошлом году, – поход за продуктами, выгул домашних животных, вынос мусора. Если нужно вызвать врача – вызывайте на дом», - пояснил Михаил Ведерников.

К этому перечню добавляется новый пункт – следование к пункту вакцинации. Глава региона напомнил, что все работающие старше 65 лет должны быть вакцинированы до 1 ноября – первой дозой, до 1 декабря – второй. «В сегодняшней ситуации самоизоляция – это единственный способ защитить ваши здоровье и жизнь. Пожалуйста, прислушайтесь и поберегите себя», - добавил губернатор.