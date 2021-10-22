Псковский губернатор попросил жителей региона набраться терпения

09:25, 22 октября 2021, ПАИ

«Давайте наберемся терпения», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он констатировал, что ограничений можно было бы избежать. «Во всех муниципалитетах области вакцины достаточно, и она полностью доступна для любого желающего. Ограничения и возможная болезнь – это куда хуже, чем безопасная вакцина. Тем более что её эффективность подтверждена практикой и временем», - сказал глава региона.

Он призвал использовать предстоящие две недели, чтобы защитить своё здоровье, так как это абсолютно необходимо, если люди хотят жить в нормальных, привычных условиях. «Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнёмся с необходимостью вводить тотальный локдаун», - уточнил Михаил Ведерников.

Он отметил, что регион не первый год противостоит распространению инфекции, и даётся это непросто. «Но каждую волну, благодаря вашему терпению, пониманию и ответственности, мы достойно выходили из схватки с заболеванием. Рассчитываю, что так будет и в этот раз. Будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни», - подытожил Михаил Ведерников.