Сильный ветер оставил без электричества Порховский район

13:44, 22 октября 2021, ПАИ

Шквалистый ветер стал причиной кратковременных отключений электричества в Порховском районе, пишет газета «Порховский вестник».

В ночь на 22 октября дежурные бригады РЭС-3 ликвидировали кратковременные отключения в деревнях Тимохово, Подсухи и Подсевы Славковской волости. В Полонской волости отключения были в деревнях Логовино и Ясно. В Дубровенской волости – в деревнях Дубровно, Заболотье, Замушки, Невадино и Едреево.

Кратковременные отключения произошли и в городе. Отключался свет на заречной стороне районного центра на улицах Германа, Народной, Старорусской.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР по Порховскому району Игорь Павлов отметил, что дополнительные силы для ликвидации последствий не привлекались, а также добавил, что отключений социально значимых объектов не было.

Напомним, в Новоржевском районе без света остались 20 населенных пунктов. Ранее МЧС предупреждало об усилении ветра на территории региона.